İsrail, Suriye’ye hava saldırıları düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRILARI AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Filistin’de süregeldiği katliamlarına ek olarak, bu sefer Suriye’yi hedef alan İsrail, durumun ciddiyetinin altını çiziyor.

SALDIRILARIN DETAYLARI VE AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki silah depolarına İsrail savaş uçaklarıyla hava saldırıları gerçekleştirildiği açıklandı. Bu saldırılarda “uluslararası toplumun ve İsrail’in denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan” gemisavar füzeleri ve hava savunma sistemlerine ait bazı bileşenlerin hedef alındığı belirtildi. “IDF, İsrail devletine ve sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecek” ifadesine yer verildi.

Esad rejiminin sona ermesi sonrasında Suriye’ye yönelik birçok saldırı gerçekleştiren İsrail, bu saldırıların eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını savunuyor. Ayrıca, bu saldırıların İsrail’in güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etmekten çekinmiyor.

GÜVENLİK VE STRATEJİK HESAPLAR

İsrail’in bu tür saldırıları, bölgedeki askeri dinamikleri etkileme ve güvenliğini sağlama amacına yönelik birer adım olarak değerlendiriliyor. Gelişmeler, bölgedeki gerginliğin artmasına yol açabilir.