İsrail, Suriye’ye Hava Saldırısı Düzenledi

SURİYE’DEKİ HEDEF SALDIRILARI

İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin çeşitli noktalarına 20’den fazla hava saldırısı yaptığı bildirildi. İsrail ordusu, “İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir” şeklinde bir açıklama yaptı. Suriye’nin başkenti Şam’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nın çevresine yapılan saldırılara yönelik tepkiler devam ederken, İsrail, Suriye’ye yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdi.

HAVA SALDIRILARI VE HEDEF ALMA

Suriye basınında yer alan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire şehirlerine toplamda 20’den fazla hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) gelen açıklamada, Suriye’nin hedef alındığı doğrulandı ve “Savaş uçaklarımız Suriye’deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İsrail ordusu, “IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir” dedi.

SALDIRILARIN SONUCU VE GÖRÜNTÜLER

Can kaybına yol açıp açmadığı henüz netleşmeyen saldırılar, amatör kameralar tarafından görüntülendi. Saldırıların etkileri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.