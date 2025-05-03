İsrail, Suriye’ye Hava Saldırısı Düzenledi

SALDIRILAR VE HEDEFLER

İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda bir askeri alan, uçaksavar topları ile karadan havaya füze altyapısını hedef aldığını açıkladı. Suriye devlet haber ajansı, İsrail savaş uçaklarının Suriye’nin başkenti Şam başta olmak üzere Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerinde hava saldırıları düzenlediğini ve Hama vilayetine bağlı Shtaha köyünü vurduğunu aktardı.

HASAR DURUMU VE TEPKİLER

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamaya göre, gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Suriye’deki askeri bir alan, uçaksavar topları ve karadan havaya füze altyapısı hedef alındı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Harasta Askeri Hastanesi yakınında yer alan bir askeri karakol da dahil olmak üzere Harasta’nın doğu banliyösünü çevreleyen bölgelere yönelik en az 10 hava saldırısının gerçekleştiğini bildirdi. Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariyah, hava saldırılarının önemli maddi hasara yol açtığını, ancak Cuma akşamı itibariyle teyit edilmiş bir ölüm olmadığını ve olay yerinde ambulans ile sivil savunma ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu.

YENİ HEDEF ONAYI

İsrail’in ulusal yayın kuruluşu, Cuma günü veya öncesinde hükümetin Suriye’deki askeri tesisler ve yeni Suriye yönetimine bağlı yerler gibi yeni hedeflerin vurulmasını onayladığını bildirdi. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, bu yeni hedeflerin onayını verdiklerini belirtti.