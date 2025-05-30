İsrail, Suriye’ye hava saldırısı düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail ordusunun Suriye’nin batısındaki Lazkiye ilinin Ceble ilçesine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir sivil yaşamını yitiriyor. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’ye göre, İsrail, Ceble ilçesine ait Zama Köyü’nü hedef alıyor. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, bu saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lazkiye bölgesinde uluslararası deniz seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan bir silah deposunun hedef alındığı iddiası yer alıyor. Ayrıca, hava saldırısında Lazkiye bölgesindeki karadan havaya füzelerin de hedef alındığı öne sürülüyor. Açıklamada, “İsrail ordusunun, bölgede hareket serbestisini korumak için faaliyet göstermeye devam edeceği” vurgusu yapılarak, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının süreceği mesajı veriliyor.

Suriye üzerindeki hava saldırılarını artıran İsrail, Suriye devletinin egemenliğine aykırı bir şekilde, ülkenin güneyini silahlardan arındırılmış bölge olarak belirlemeyi ve potansiyel tehditlere karşı hava sahasında özgürlük talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı, Şam yönetimine karşı eleştiriler getiren İsrail’de endişelere yol açıyor. Ayrıca, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye TV’ye verdiği röportajda, “İsrail ile ABD arasındaki ilişkiler din temelli değil, stratejik ve güvenlik odaklı” diyerek, “ABD’nin rolü burada basitçe diyaloğu başlatmak. Burada barış istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor.