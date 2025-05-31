İsrail, Suriye’ye Hava Saldırısı Düzenledi

SURİYE’YE YAPILAN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki askeri hedeflere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Filistin’de süregelen katliamlarını devam ettiren İsrail, bu kez Suriye’yi mavi hedef olarak belirledi.

SİLAH DEPOLARI HEDEFTE

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye bölgesindeki silah depolarına İsrail savaş uçakları ile hava saldırıları düzenlendiği belirtildi. Saldırılarda, “uluslararası toplumun ve İsrail’in denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğüne tehdit oluşturan” gemisavar füzeleri ile hava savunma sistemlerine ait bazı bileşenlerin hedef alındığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “IDF, İsrail devletine ve sivillere yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerine devam edecektir” ifadesi yer aldı.

SAĞLAMASI YAPILAN KAYNAKLAR

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye yönelik pek çok saldırı gerçekleştiren İsrail, bu saldırıların eski rejimden kalan askeri altyapıyı hedef aldığını ve İsrail’in güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.