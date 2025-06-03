İsrail, Suriye’ye Saldırı Tehdidinde Bulundu

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye’den işgal altındaki Golan Tepeleri’ne atıldığı öne sürülen roketlerden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı sorumlu tutarak, ülkeye yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Bakan Katz, yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın “İsrail’e yönelik her tehdit ve roket atışından doğrudan sorumlu” olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail ordusunun Suriye’ye yakında “tam yanıt” vereceğini belirterek saldırılar düzenleyeceklerine dikkat çekti.

ROKET SALDIRILARI VE İSRAİL’İN YANIT PLANI

İsrail ordusu Suriye’den iki roket atıldığını ve bu roketlerin işgal altındaki Golan Tepeleri’nde açık alana düştüğünü öne sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, Suriye’ye yönelik topçu atışlarının başladığı bilgisi verildi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail topçu atışlarının Dera’nın batısındaki Yermuk Havzası’nı hedef aldığını duyurdu.

İSRAİL’İN İŞGALİ VE SON GELİŞMELER

İsrail’in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve gerçekleştirdiği son saldırılarla birlikte, İsrail ordusu 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024’te işgal etmişti. İsrail birlikleri işgali tampon bölgenin ötesine taşımış ve başkent Şam’ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı. Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te yıkılmasının ardından İsrail, Suriye’de devrik rejime ait birçok noktayı hedef alarak saldırılar düzenledi. Özellikle 2 Mayıs’ta Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bir noktayı bombalayarak aynı gece ülkede 5 ilde en az 14 saldırı gerçekleştirmişti.