İsrail, Suriye’ye Saldırılara Devam Ediyor

İSRAİL’İN SURİYE’YE YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri’ne atıldığı öne sürülen roketlere tepki olarak Suriye’ye yönelik bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, “Suriye rejimi, Suriye’de yaşananlardan sorumludur ve topraklarındaki düşmanca faaliyetler devam ettiği sürece bunların sonuçlarına katlanmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen, İsrail Filistin’deki katliamlarına devam ederken, bu kez Suriye’ye saldırdı.

ROKET SALDIRISINA YANIT

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Golan Tepeleri’ne Suriye’den iki roket atıldığı iddia edilerek, bu duruma yanıt olarak Suriye’ye karşı bir dizi saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. İlk olarak, IDF topçu birliklerinin Suriye’nin güneyini hedef aldığı ifade edildi. “İsrail ordusu, bugün erken saatlerde Suriye topraklarına yaptığı saldırıların ardından, son olarak savaş uçaklarıyla Suriye’nin güneyindeki rejime ait silahları vurdu” denildi.

KATZ’IN SUÇLAMALARI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Suriye’den gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılarla ilgili olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’yı suçladı. Katz, “Suriye Devlet Başkanı’nı İsrail’e yönelik her türlü tehdit ve saldırıdan doğrudan sorumlu tutuyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Suriye’yi “tam yanıt” vermekle tehdit etti.

GELİŞMELERİN ARDINDAN

Bu saldırılar, bölgedeki gerilimi artırırken, Suriye’deki olayların devam etmesi İsrail’in daha fazla saldırılara yönelmesine sebep olabiliyor. Sürecin nasıl gelişeceği ve uluslararası tepkilerin ne olacağı merak konusu.