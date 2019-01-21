İsrail, Suriye’yi vurdu

İsrail, Suriye topraklarındaki İran Devrim Muhafızları’na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs’ü bombardımana tuttu.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye’de Feylak el-Kudüs’e ait hedefleri vuruyor.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA’nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail’in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

SANA’da daha önce yer alan haberde ise İsrail’in söz konusu saldırısının Lübnan toprakları, El-Celil ve Taberiyye Gölü üzerinden gerçekleştiği ancak hava savunma sistemlerinin onlarcasını imha ettiği bilgisi geçildi. Füzelerin imha anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu dün akşam, Golan Tepeleri ‘nin kuzeyine bir roket altıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

HÜRRİYET