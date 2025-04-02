İsrail, Tahliye Çağrısı ve Saldırıları Yoğunlaştırdı

BUYUK CAPLIDAN TAHLIYELER YAPILACAK

Gallant’ın ifadelerine göre, çatışma bölgelerinden “büyük çaplı tahliyeler” yapılacak, ancak bu işlemle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Harekâtın amacı, “teröristlerin ve altyapılarının temizlenmesi” olarak belirlendi. İsrail ordusu, Refah’ta yaşayan sivillerden evlerini terk edip kuzeye gitmelerini istedi.

REFAH’TA SALDIRILARDA CAN KAYBI

Harekâtın duyurulduğu saatlerde İsrail, hava saldırılarına da devam etti. Han Yunus’taki Nasser ve Avrupa hastanelerinden alınan bilgiye göre, Gazze’nin güneyinde düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 13’ü, Refah’tan kaçtıktan sonra bir evde sığınan kadın ve çocuklardı. Merkezdeki ayrı bir saldırıda ise 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

ATEŞKESİN BOZULMASIYLA YENİ SALDIRILAR BAŞLADI

İsrail, iki hafta önce Hamas ile iki aydır süren ateşkesi bitirerek Gazze’ye yönelik saldırılara yeniden başlamıştı. Bu hareket, insani yardımların tamamen engellenmesinin ardından gerçekleşti. İsrail, hayatta olduğu tahmin edilen 24 rehinenin kurtarılmasına kadar belirli bölgelerde kalıcı askeri varlık göstereceğini belirtti. Bu süreçte yüzlerce Filistinli yaşamını yitirdi; Birleşmiş Milletler, bölgede gıda stoku azalmakta olduğunu bildirdi.

PLANLANAN OPERASYON

Yeni Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir liderliğinde İsrail ordusu, uzun zamandır kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlık yapıyordu. Geçen ay CNN’e konuşan bir İsrailli yetkili, on binlerce askerin yer alacağı büyük bir operasyon planı olduğunu dile getirmişti. Ancak Gallant, ek asker gönderimi hakkında bilgi vermedi. Uzmanlar, böyle bir harekâtın uzun vadeli işgal ve direniş riski taşıyabileceğini aktarıyor.

REHİNE AİLELERINDEN TEPKİ

İsrail kamuoyundaki çoğu kişi, savaşa dönmektense rehine takası için anlaşma yapılmasını talep ediyor. Rehinelerin ailelerini temsil eden forum, harekâtın genişletilmesine “dehşetle” tepki gösterdi. Açıklamada, “Hükümet, rehineleri kurtarmak ve savaşı bitirmek yerine aynı bölgelerde tekrar asker gönderiyor. Bu operasyonun rehine meselesine nasıl hizmet ettiğini açıklamalılar” denildi.