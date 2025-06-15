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İsrail Tahran’da Saldırılarını Sürdürüyor

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da saldırılarına ara vermeden devam ediyor. MOSSAD, son olarak Tahran’da bomba yüklü araçlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Reuters’in bildirdiğine göre, bu saldırılarda İran’ın nükleer uzmanı 14 bilim insanı hayatını kaybetti.

İŞEMİŞ BİLİM İNSANLARINDAN KAYIPLAR

Öte yandan, dün İran basınında çıkan haberlere göre, İsrail’in düzenlediği saldırılarda başka 3 nükleer bilim insanının daha yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Haberde, “Siyonist rejimin gerçekleştirdiği saldırıda, İranlı nükleer bilim insanları Ali Bekayi Kerimi, Mansur Askeri ve Seyyid Berci yaşamını yitirdi” denildi. Ayrıca, İsrail’in düzenlediği saldırılar sonucunda 6 nükleer bilimci de hayatını kaybetti: Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi.

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