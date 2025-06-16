İsrail, Tahran’ı Boşaltın Dedi

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Nof Hava Üssü ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “Tahran’daki sivillere ‘Tahran’ı boşaltın’ diyoruz ve harekete geçiyoruz” ifadesini kullanarak, İran’a yönelik saldırılarını teyit etti. Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ile birlikte yaptığı bu ziyaret, İsrail’in stratejik hedefleri hakkında bilgiler sundu.

İSRAİL’İN HEDEFLERİ

Netanyahu, İran saldırılarını değerlendirerek, hava kuvvetlerinin etkinliğini övdü. “İsrail’in küresel hayranlık ve ulusal birlikle zafere doğru ilerlediğini” belirtti. Ayrıca, İran saldırılarının hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını vurguladı. “İki hedefimize ulaşma yolundayız: nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak. Tahran semalarını kontrol ettiğimizde, sivillerimizi hedef alan, çocuklarımızı ve kadınlarımızı öldürmeye gelen suçlu İran rejiminin aksine, düşmanın hedeflerini vuruyoruz” şeklinde konuştu.

GAZİLERİN ROLÜ

Netanyahu, açıklamalarına devam ederek, “Zafere doğru ilerliyoruz ve bu kahraman pilotlarımız sayesinde oldu. Muhteşem ekiplerimiz de inanılmaz bir iş çıkarıyor. Bu, zafere ulaşacağımıza dair umudun temel bir parçasıdır” dedi. Bu sözleriyle, İsrail ordusunun moralini yüksek tutmayı amaçladı.