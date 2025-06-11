İsrail, Thunberg’i Kelepçeli Sınır Dışı Etti

GEMİ BASKINI VE İNSANİ YARDIM DURUMU

Gazze’ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan “Madleen” adlı gemi, İsrail tarafından baskına uğradı. Bu olay, İsrail’in dünya çapında devam eden zulmünü bir kez daha ortaya koydu. Gemide yer alanlar gözaltına alınırken, hemen ardından sınır dışı işlemlerine başlandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsveçli aktivist Greta Thunberg ve ekibinin, bir Fransız uçağıyla İsrail’den sınır dışı edildiğini duyurdu.

THUNBERG PARİS’E İNDİ VE KELEPÇELİYDİ

Thunberg, uçakta yer alan bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından Fransa’ya doğru yola çıktığını herkesle paylaştı. Gazze’deki insanlara yardım götüren Madleen gemisinde 12 yolcudan biri olan Thunberg’in Paris’e inmesiyle birlikte, ellerinde kelepçe olduğu görüldü.

İLK AÇIKLAMASI HAVALİMANINDAN GELDİ

İndikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Thunberg, eylemin son olmayacağını vurguladı ve şu şekilde konuştu: “Kanunları çiğnemedik. Bu göreve çıkmanın risklerini çok iyi biliyorduk ve daha önce de birçok benzer görevde saldırıya uğrayan ya da durdurulan filolar oldu. Amacımız Gazze’ye ulaşmak ve insani yardımı dağıtmaktı. Hiçbir yanlış yapmadık.”

Thunberg, durmayacaklarını kesin bir dille ifade ederek, “Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz çünkü Filistinlilere verdiğimiz söz bu,” dedi. Her gün ellerinden geleni yapacaklarını ve İsrail’in uyguladığı vahşete son verilmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

GELECEK YÜRÜYÜŞLERDEN SÖZ ETTİ

Gazze’deki ablukayı kırma girişimi sonrası başka bir planı olup olmadığı sorulduğunda, Thunberg bunu net bir şekilde açıklamadan başka bir yürüyüşün planlandığını aktardı. Sözlerine “Bu kesinlikle son değil. Bu devam edecek,” diyerek devam etti.

TRUMP’A CEVAP VERDİ

Thunberg, Donald Trump’ın kendisini “öfkeliydi genç bir kadın” olarak nitelendirip “öfke kontrolü dersi alması” gerektiğine dair yorumlarına da yanıt verdi. Bu yorumları ilk kez duyan Thunberg, “Dürüst olmak gerekirse, dünyanın genç, öfkeli kadınlara daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum,” dedi.

KAÇIRILMA VURGUSU

Thunberg, güvenlik güçlerinin Madleen’i Gazze’den yaklaşık 100 deniz mili mesafede durdurmasının ardından, “İsrail’in grubu uluslararası sularda kaçırdığını” ve “iradeleri dışında aldığını” tekrarladı. Ayrıca, bu eylemin İsrail’in işlediği birçok diğer ihlale eklenen kasıtlı bir hak ihlali olduğunu ifade etti.