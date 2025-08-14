İsrail, Trump’ın Tel Aviv’i Ziyaret Edebileceğini Duyurdu

TRUMP’IN İSRAİL ZİYARETİ OLASILIĞI

Beyaz Saray kaynakları, Yedioth Ahronot gazetesine yapılan açıklamalarda, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinde bir ilerleme olması durumunda Donald Trump’ın İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv’e gitme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Kaynaklar, “İsrail’de mola vermesi mümkün” açıklamasını yaparak, bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Trump’ın, 17-19 Eylül tarihlerinde, İngiltere Kralı 3. Charles’ın daveti üzerine Londra’da yapacağı resmi ziyaret öncesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

HEMEN SOMUT BİR DURUM YOK

Bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı.” şeklinde bir ifade kullandı. Öte yandan, bir İsrailli yetkili, Trump’ın İsrail’e gelebileceğini ancak bu konuda henüz somut bir durumun ortaya çıkmadığını aktardı. Ayrıca, Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da haberde yer aldı.

KATAR VE MÜZAKERE GİRİŞİMLERİ

Yerel haberlerde, İsrail’de yayın yapan Kanal 13’te, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiği belirtildi. Ayrıca, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin, müzakerelere ilişkin görüşmeler yapmak üzere 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirildi.

Ateşkes Üzerine Tartışmalar

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumları nedeniyle tıkanmış durumda. Temmuz ayının son haftasında, Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda taviz vermeyen İsrail, Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu ifade ederek, Katar’ın başkenti Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibin “danışma amacıyla” geri çağırıldığını duyurdu. Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu belirtirken, İsrail’in kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir öneriyi kabul etmediği açıklamasını da yaptı. Ancak İsrail, ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmediğini iddia etti.