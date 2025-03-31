İsrail-Türkiye Arasında Gerginlik: Erdoğan Eleştirildi

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMALAR

İsrail Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapmış olduğu açıklamalar, büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya ve haber platformlarında “İsrail Dışişleri Bakanı Türkiye hakkında ne dedi?” sorgusu en çok aratılan konu haline geldi. Peki, Gideon Saar neden Erdoğan’ı hedef aldı? Türkiye bu açıklamalara karşı nasıl bir yanıt verdi? İşte tüm detaylar…

SAAR’IN AÇIKLAMALARI VE TÜRKİYE’DEN GELEN YANIT

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından açıklamalarda bulunarak, “Diktatör Erdoğan antisemitik yüzünü ortaya çıkardı. Erdoğan, şu günlerde açıkça görüldüğü gibi, hem bölge için hem de kendi halkı için tehlikelidir. Umarız NATO ittifakındaki ülkeler bunu anlar – bir an önce fark etmeleri dileğiyle.” dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Saar’ın bu beyanını “küstahça” nitelendirerek sert bir dille reddetti. Bakanlık, bu iddiaların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabası olduğunu belirtti.

GAZZE’DEKİ SOYKIRIM VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU

Türk Dışişleri Bakanlığı, ayrıca İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırma çabalarına da dikkat çekti. Açıklamada, İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetlerinin, Türkiye’nin gerçeği dile getirme kararlılığını asla etkilemeyeceği vurgulandı. Türkiye, İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmayı ve onların haklarını savunmayı sürdüreceğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, İsrail Dışişleri Bakanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini “tam anlamıyla küstahlık” olarak değerlendirdi ve bu tür beyanların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.