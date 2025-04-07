“İsrail Türkiye’den korkuyor.”

ESKİ MOSSAD YETKİLİSİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Eski Mossad Terörle Mücadele Daire Başkanı Oded Eilam, dikkat çeken bir yorumda bulundu. Eilam, Israel Hayom’da yayımlanan yazısında, Türkiye ile İsrail’in Suriye’de çatışma yolunda ilerlediğini iddia etti. “Türkiye, NATO’da en güçlü ikinci orduya sahip.” ifadesini kullanan Eilam, Suriye’de Baas rejimi sonrası dönemin çok hızlı bir şekilde başladığını belirtti. Ayrıca, Gazze Şeridi’nde yaşanan katliamlarda Lübnan ve Suriye topraklarının bir kısmının işgal altında bulundurulmasının, İsrail açısından “çok sorunlu bir stratejik gerçeklik” ortaya çıkardığını vurguladı ve “İsrail odağını değiştiriyor, çarpışmadan korkuyor.” dedi.

İSRAİL’İN ENDİŞELERİ

Eilam, yazısında Tel Aviv yönetiminin daha önce İran’a odaklandığını belirtti. Ancak şimdi yeni bir oyuncunun sahneye çıktığını ifade eden Eilam, “İstihbarat ve hava yetenekleri İran’dan çok daha üst düzeyde olan iyi donanımlı bir ordu.” diyerek Türkiye’nin mevcut askeri gücüne dikkat çekti. İsrail ordusunun son günlerde Suriye’nin bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini hatırlatan Eilam, Türkiye’nin Suriye’de askeri üs kurma iddialarının gerçekleşmesinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin kuzey sınırında bulunmasının İsrail için kaygı verici olduğunu vurguladı.

ÇATIŞMA SEBEBİYLE İLGİLİ KAYGILAR

Eilam, Türkiye’nin Suriye’ye hava savunma sistemi konuşlandırmasını önlemek için İsrail’in köklü taktik değişikliklere gitmesi gerektiğini savundu. En endişe verici senaryonun, Türkiye’nin Suriye’ye bir F-16 filosu ile HİSAR ve S-400 hava savunma sistemleri yerleştirebilme ihtimali olduğuna dikkat çekti. Bunun, İsrail’in eylemlerinin karşılık bulmasına neden olabileceğini dile getiren Eilam, “İsrail’in Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmesi artık teorik bir senaryo değildir.” düşüncesini iletti. Ayrıca, “Çatışmanın olup olmayacağı değil, ne zaman yaşanacağının merak konusu.” dedi. Türkiye’nin Azerbaycan, Katar ve Libya gibi ülkelerde askeri olarak önemli bir aktör olduğunu belirten Eilam, “Türkiye artık Suriye’de misafir değil, ev sahibi.” ifadelerini kullandı.

ABD MÜDAHALESİNİN GEREKLİLİĞİ

Eilam, ABD’nin Türkiye’nin etkinliği konusunda sessiz kalmasına dikkat çekerek, İsrail’in ABD’den Türkiye’yi durdurmak için yardım talep etmesi gerektiğini savundu. “Böyle bir durumda dengeyi sadece bir süper güç bozabilir: ABD.” diyen Eilam, “Tek başına köprü kurabilecek, arabuluculuk yapabilecek ve sakinleştirebilecek olan Sam Amca, hiçbir şekilde müdahil olmuyor.” değerlendirmesini yaptı. Son olarak, İsrail’i Washington’u kolları sıvamaya ve derhal olaya müdahil olmaya çağırması gerektiğini dile getirdi.