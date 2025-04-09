İsrail, Türkiye İle Çatışma İstemiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Türkiye’ye yönelik ciddi bir uyarı yapıldı. Netanyahu, “İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek” şeklinde bir açıklama gerçekleştirdi. Bu ifadeler, Netanyahu’nun Türkiye’yi tehdit edip etmediği üzerine spekülasyonlara neden oldu.

İSRAİL’İN TAVRI VE SINIR HAREKETLİLİĞİ

Netanyahu, yaptığı açıklamada “İsrail, Türkiye ile bir çatışma arayışında değil ancak kendini savunmak için gerektiğinde harekete geçmekten de çekinmeyecek” sözleriyle dikkat çekti. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilim yaratıyor. Beyaz Saray’da Donald Trump ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Netanyahu, “Suriye’nin hiçbir ülke tarafından İsrail’e karşı bir saldırı üssü olarak kullanılmasını istemiyoruz” diyerek uluslararası bir mesaj da iletti.

ÇATIŞMADAN KAÇINMA STRATEJİSİ

Netanyahu, “Türkiye ile herhangi bir çatışmadan kaçınmak istiyoruz. Trump’ın Erdoğan ile arası iyi, bize yardım etmesini istiyoruz. Türkiye ile bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük” açıklamasını da yaptı. ABD Başkanı Trump’ın arabuluculuk rolünün önemini vurgulayan Netanyahu, iki ülke arasındaki gerilimi azaltma çabalarını sürdürüyor.