İsrail-Türkiye İlişkileri Hakkında Endişeler Var

İSRAİL-İRAN SAVAŞI VE GAZZE’DEKİ VAHAŞET

Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının, Gazze’deki şiddeti hızlandırdığını vurguluyor. Naim, “İran’dan sonra hedef Türkiye’dir, bunu Netanyahu’ya yakın bir gazeteci açıkça söyledi” şeklinde açıklamalarda bulundu. İsrail, Türkiye’ye karşı bir saldırı gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda belirsizlikler bulunuyor. Naim, bu süreçte Gazze’deki durumu göz ardı eden bir yaklaşımın ortaya çıktığını dile getiriyor.

GAZZE’DEKİ DURUMUN GÖZ ARDI EDİLMESİ

Naim, “Aslında keşke herkes sizin gibi bu konuda hassasiyete, duyarlılığa sahip olsaydı. Çünkü biz İran’a yapılan saldırıyı konuşurken, Gazze’de savaş hâlâ bitmedi ama gündemde değil. İsrail işgal devleti, İran’daki katliamları gündem yaparak Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını daha da artırdı.” bilgilerini paylaşıyor. Son günlerde, Birleşmiş Milletler ve ulusal kuruluşları dışarıda bırakarak kurulan bir yardım kuruluşunun Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalıştığını belirten Naim, “Maalesef 5 gündür o yardım kuruluşu merkezine ulaşmaya çalışan Filistinlilere her gün, istisnasız ateş açılıyor, bombalar yağdırılıyor.” diyor.

İSRAİL’İN SINIRI VE STRATEJİLERİ

Naim, İsrail’in sınırlarının uluslararası alanda hâlâ belirsiz olduğunu vurguluyor: “Bugüne kadar Birleşmiş Milletler’de sınırı bilinmeyen tek ülke İsrail’dir. Kendileri dahi sınırlarını bilmiyorlar veya açıklamıyorlar. Niye? Çünkü genişlemeye hedefleyen bir zihniyeti var.” Ayrıca İran’a yönelik saldırının arkasında, müzakereleri sabote etme amacı olduğuna dikkat çekiyor. “İsrail İran’a saldırmadan önceki gecede, Pazar günü ABD ile İran arasında nükleer müzakereler başlayacaktı. Ne oldu? İsrail savaşı başlattı.” ifadesini kullanıyor.

TÜRKİYE HEDEFTE Mİ?

Naim, “Şimdi Sudan da aynı senaryoya maruz kaldı. Türkiye hedefte midir diyorsunuz? Daha 24 saat olmadı, Netanyahu’ya çok yakın bir gazeteci ne dedi biliyor musunuz? ‘Artık İran’ı bitirdikten sonra hedefimiz Türkiye.’ Net. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor.” şeklinde görüşlerini aktarıyor. Böyle bir ortamda, mevcut koşullar altında İsrail’in Türkiye’ye doğrudan bir askeri saldırı gerçekleştirmesi olasılığı oldukça düşük. Türkiye’nin NATO üyesi olması ve güçlü ordusunun mevcudiyeti, bu tür bir eylemin uluslararası alanda ciddi sonuçlar doğuracağını gösteriyor. İsrail’in askeri kapasitesi güçlü olsa da, coğrafi uzaklık ve lojistik zorluklar, doğrudan bir saldırıyı zorlaştırıyor.