İsrail, Türkiye’nin F-35’lere Endişeli

İSRAİL’İN ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE DİKKATİ

İsrail Ordu Radyosu, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’ye, bölgedeki nitelik bakımından sağlanabilecek avantajlar yüzünden, ABD’nin F-35 teslim etme ihtimalinden endişe duyduğunu aktarıyor. Radyonun askeri muhabiri Doron Kadosh, X hesabında yaptığı paylaşımda, İsrail-ABD geriliminin yeni merkezinin Washington’un Türkiye’ye F-35 verme olasılığı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin F-35 edinmesinin, İsrail’in bölgedeki stratejik avantajını yitirmesine sebep olacağını belirten Kadosh, iki ülkenin stratejik rakip haline gelme yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

TÜRKİYE-İSRAİL STRATEJİK RAKİP HALİNE GELİYOR

Kadosh, “İsrail’in, ABD-Türkiye yakınlaşması nedeniyle F-35 satma ihtimalinden korktuğunu” ifade etti. Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Dışişleri ve Savunma Komitesi’nde konuyu gündeme getirdiği ve ABD’nin böyle bir adım atmasına İsrail’in sert bir şekilde karşı çıkacağını dile getirdiği aktarıldı.

TRUMP’TAN TÜRKİYE’YE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

İsrail Ordu Radyosu askeri muhabiri, ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye’yi ziyaret edebileceğine yönelik sözlerini hatırlattı. Trump’ın, “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, harika bir ev sahibi olacak” dediğini belirten Kadosh, Türkiye’nin talebi doğrultusunda Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları kaldırma yönünde bir kararın alınabileceğini de vurguladı.