İsrail, Türkiye’nin Suriye Üslerinden Endişeli

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DE ASKERİ ÜSLER KURMA PLANI

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’de 3 askeri üs kurma niyetinde olduğunu öne sürdü. Bu durum üzerine Tel Aviv yönetiminin, bu üslerin kurulmasını engellemek için ABD ile temaslara geçtiği bilgisi verildi. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail, Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerine karşı güvence almak amacıyla ABD’den yardım talep ediyor.

Haberlerde, Türkiye’nin Suriye’de 3 askeri üs kurma planının bulunduğu belirtildi. Bu bağlamda İsrail’in, Türkiye’nin Suriye’de askeri varlığını arttırmaması ve İsrail karşıtı bir politika izleme yoluna gitmemesi için ABD’den güven verici mesajlar talep ettiği iddia edildi. Baas rejiminin düşmesinin ardından İsrail’in, Türk ordusunun Suriye’de doğrudan aktif olacağı zaman için hazırlık yaptığına dair çeşitli değerlendirmeler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o dönemde yaptığı açıklamalara da haberde yer verildi. Erdoğan’ın, “Suriye’deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir.” şeklindeki sözleri hatırlatıldı.