İsrail, Türkiye’yi Hedef Alabilir Mi?

GZ’dEKİ VAHŞETİN HIZLANDIĞINI BELİRTİYOR

Filistinli Araştırmacı Yazar Muin Naim, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılarla birlikte Gazze’deki vahşetin hız kazanmış olduğunu ifade ediyor. Naim, “İran’dan sonra hedef Türkiye’dir, bunu Netanyahu’ya yakın bir gazeteci açıkça söyledi” diye aktarıyor. Bu bağlamda, İsrail’in Türkiye’ye saldırma potansiyeli üzerinde duruyor.

GAZZE’DEKİ DURUMUN GÖZ ARDI EDİLMESİ

Naim, “Aslında keşke herkes sizin gibi bu konuda hassasiyete, duyarlılığa sahip olsaydı. Çünkü biz İran’a yapılan saldırıyı konuşurken, Gazze’de savaş hâlâ bitmedi ama gündemde değil” diyerek Gazze’de devam eden savaşın göz ardı edildiğine dikkat çekiyor. Naim, İsrail’in işgalci eylemlerini artırdığını vurguluyor ve son günlerde meydana gelen olayları şöyle açıklıyor: “Birleşmiş Milletler ve ulusal kuruluşlar saf dışı bırakarak İsrail yardım denetiminde bir yardım kuruluşu kuruldu ve bu kuruluş Gazze’ye yardım ulaştırmaya çalıştığını iddia ediyor. Maalesef 5 gündür o yardım kuruluşu merkezine ulaşmaya çalışan Filistinlilere her gün, istisnasız ateş açılıyor, bombalar yağdırılıyor.”

İSRAİL’İN SINIRLARININ BELİRSİZLİĞİ

Naim, İsrail’in uluslararası alanda sınırlarının belirsiz olduğunu ifade ediyor: “Bugüne kadar Birleşmiş Milletler’de sınırı bilinmeyen tek ülke İsrail’dir. Kendileri dahi sınırlarını bilmiyorlar veya açıklamıyorlar. Niye? Çünkü genişlemeye hedefleyen bir zihniyeti var.”

İSRAİL’İN BÖLGESEL STRATEJİSİ VE TÜRKİYE

İran’a yönelik saldırının gerekçelerinin de tartışıldığını vurgulayan Naim, “İsrail İran’a saldırmadan önceki gecede, Pazar günü ABD ile İran arasında nükleer müzakereler başlayacaktı. Ne oldu? İsrail savaşı başlattı. Belki İran anlaşabilirdi” ifadelerini kullanıyor. Naim, Türkiye’nin İsrail’in bir sonraki hedefi olduğunu belirtirken, “Netanyahu’ya çok yakın bir gazeteci ne dedi biliyor musunuz? ‘Artık İran’ı bitirdikten sonra hedefimiz Türkiye.’ Net. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor.” diyor.

ASKERİ SALDIRI İHTİMALİ DÜŞÜK

Mevcut koşullar altında İsrail’in Türkiye’ye doğrudan bir askeri saldırı düzenleme olasılığı oldukça düşük görünüyor. Türkiye’nin NATO üyesi olması ve güçlü ordusu, böyle bir eylemin uluslararası alanda ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Her ne kadar İsrail’in askeri kapasitesi güçlü olsa da, coğrafi uzaklık ve lojistik zorluklar bu tür bir saldırıyı zor kılıyor.