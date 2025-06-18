İsrail, Türkiye’yi Hedef Aldı

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail ile İran arasındaki gerginlik 6. gününde de tüm etkisiyle sürüyor. Bu süreçte Tel Aviv’den Türkiye’yi de kapsayan sert ifadeler gündeme geldi. Kanal 13 programında yorum yapan İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, “Sırada Türkiye var” mesajını vererek dikkat çekti.

FUTBOL TURNUVASI BENZETMESİ

Berkovitch, durumu bir futbol turnuvası gibi tanımlayarak, “Dinleyin, bu sabah bir espri aldım. Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN GENCİ DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın önemli şehirlerinde yer alan nükleer tesisleri ve ordunun üst düzey komuta kadrosunu hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutan ile 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam sivil can kaybının ise 224 olduğu açıklandı.

İRAN’DAN MISİLLEME VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık verdi ve bu saldırıda 24 kişinin öldüğü aktarıldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden İsrail’e yönelik kınama geldi.