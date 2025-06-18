İsrail, Türkiye’yi Hedef Aldı

İSRAİL İLE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar 6. gününde tüm şiddetiyle sürerken, Tel Aviv’den Türkiye’yi hedef alan çarpıcı açıklamalar yapıldı. Kanal 13’te yorumlarda bulunan İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, “Sırada Türkiye var” mesajını iletti.

İSRAİL’İN FUTBOL BENZETMESİ

Berkovitch, durumu bir futbol turnuvası ile karşılaştırarak şunları dile getirdi: “Dinleyin, bu sabah bir espri aldım. Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran’ı yendik. Finalde ise Türkiye var.” 13 Haziran tarihinde İsrail, İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst düzey yöneticilerini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirirken, toplam sivil kaybın 224 olduğu bildirildi.

İRAN’DAN MİSİLLEME VE TEPKİLER

İran ordusunun, İsrail’e karşı balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 24 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke, İsrail’in bu eylemlerini kınadı.