İsrail, Ubeyde’nin Ölümünü Duyurdu

İSRAİL, HAMS KANADININ SÖZCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

İsrail, Hamas’ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Gazze’de gerçekleştirilen bir hava saldırısında öldüğünü bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusu ile güvenlik teşkilatı Şin Bet’i X platformunda “kusursuz uygulama” sebebiyle kutladı. Operasyonun tam zamanı ya da yeri ile ilgili detay vermeyen Katz, daha önce 30 Ağustos Cumartesi günü El Rimal mahallesinde “kilit bir teröristi” hedef aldıklarını belirtmiş ve hedefin Ubeyde olduğuna dair haberler ortaya çıkmıştı.

HAMAS AÇIKLAMASINI YAPTI, CİVİLLERE ZARAR VURGUSU YAPTI

Hamas, Ubeyde’nin öldüğünü henüz onaylamadı. Filistinli silahlı grup daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgedeki bir konuta düzenlediği hava saldırılarında birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti. Bakan Katz, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, Gazze’nin kontrolünü ele geçirme planına işaret ederek, “Gazze’deki kampanyanın yoğunlaştırılmasıyla” Ubeyde’nin diğer “suç ortaklarının” da hedef alacağı uyarısında bulundu. İsrail ordusu ve Şin Bet, Cumartesi günkü saldırılarla ilgili ortak bir açıklama yaparak, operasyonun “saklandığı yeri tespit eden önceki istihbarat sayesinde mümkün olduğunu” duyurdu.

UBEYDE’NİN ROLÜ VE SON GÖRÜŞMESİ

Altı katlı apartman dairesine düzenlenen saldırıda, dairenin diş hekimi muayenehanesi olarak kullanıldığı aktarıldı. Görgü tanıkları, saldırı sonrasında uçuşan yüz binlerce doların büyük bir kısmının çalındığını ve sonrasında Hamas üyeleri tarafından geri alındığını iddia etti. Ubeyde, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’in güneyine düzenlenen saldırıdan önce Hamas’ın askeri kanadında kalan birkaç üst düzey üyesi arasındaydı. Ortak açıklamada, Ubeyde’nin “Hamas terör örgütünün kamuya açık yüzü olarak hizmet ettiği” ve “Hamas’ın propagandasını yaydığı” vurgulandı. Ubeyde, yaklaşık 40 yaşında olup, son birkaç yılda İsrail karşıtı uzun konuşmalar yaparak, Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları adına tanınmış bir figür haline gelmişti.

GAZZE’DEKİ DURUMUN KAYGI VERİCİYİ

Cumayı takip eden son konuşmasında Ubeyde, ellerindeki İsrailli rehinelerin Hamas savaşçılarıyla aynı kaderi paylaşacağını belirtmiş ve Gazze’ye yönelik planladıkları saldırıya karşı İsrail’i uyararak konuşmasını sonlandırmıştı. Hamas, 30 Ağustos’ta İsrail ordusunu Gazze’nin El Rimal mahallesinde bir konutu vurmakla suçladı. Yerel gazeteciler, saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu aktardı. İsrail ordusu, harekât öncesinde sivillere zarar verme olasılığını azaltmak için birçok adım attıklarını savundu. Ağustos ayı başında, İsrail güvenlik kabinesi, yeni bir saldırıyla Gazze Şehri’nin kontrolünü ele geçirme planını onayladı. Birleşmiş Milletler, ordunun bu tamamen kontrolünün Filistinli siviller ile Gazze’de tutulan İsrailli rehineler için “felaket sonuçlar” doğuracağı konusunda sıkça uyarılarda bulundu.

HAMAS’A KARŞI YENİ OPERASYON GİRİŞİMLERİ

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas’ı yenme sözü verdi ve savaşın genişletilmesine yönelik uluslararası eleştirileri karşılamaya çalıştı. İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde 1.200 kişinin yaşamını yitirdiği ve 251 kişinin rehin alındığı saldırı sonrası Gazze’ye yönelik askeri operasyon başlattı. Bu süre zarfında Hamas yönetimindeki Gazze sağlık bakanlığı, 63.000’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze Şehri’nde yaklaşık bir milyon insanın yaşadığı ve şehre yönelik bombardımanların devam ettiği belirtiliyor. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nin tüm nüfusunu tahliye etmeyi ve güneydeki sığınaklara taşımayı planladığını duyurdu. Gazze nüfusunun çoğu daha önce yerlerinden edilmiş durumda ve şehirdeki evlerin %90’ının hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor. Şu anda sağlık, su, sanitasyon ve hijyen sistemlerinin tamamen çökmesi söz konusu.