İsrail Uçağı, Arıza Nedeniyle Bomba Düştü

İSRAİL SAVAŞ UÇAĞINDA TEKNİK ARIZA

İsrail’e ait bir F-16 savaş uçağı, teknik sorun yüzünden taşıdığı bombayı açık bir alana düşürdü. İsrail Hava Kuvvetleri’ne mensup bu uçakta meydana gelen arıza, savaş uçağının güvenli bir iniş yapmasını engelledi.

MÜHİMMAT KONTROLLÜ OLARAK DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ramat David Hava Üssü yakınlarında bombanın “kontrollü bir şekilde” düşürüldüğü belirtildi. Olay sonucunda yaralanma yaşanmadığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.