İsrail Uçağı Bombayı Kuzeye Düşürdü

TEKNİK ARIZA NEDENİYLE MÜHİMMAT DÜŞÜYOR

Bir İsrail savaş uçağının, “teknik arıza” nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğü bildirildi. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bir savaş jetinin “teknik arıza” nedeniyle bombayı yere bıraktığını aktardı. Adraee, güvenli iniş gerçekleştirmek amacıyla kontrollü şekilde mühimmat atmak isteyen uçağın, taşıdığı bombayı ülkenin kuzeyindeki bir alana düşürdüğünü belirtti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mühimmatın düşmesinin, uçakta meydana gelen “teknik bir arıza” nedeniyle gerçekleştiğini ifade eden Adraee, bu olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, 15 Nisan’da teknik bir arıza yüzünden Gazze Şeridi’ndeki bir hedef yerine, Gazze yakınlarındaki Nir Yitzhak bölgesini vurduğuna da dikkat çekildi.

İKİNCİ KEZ TEKNİK ARIZA YAŞANIYOR

Daha önceki olayda, bombanın “teknik bir arıza nedeniyle” Gazze Şeridi sınırındaki Nir Yitzhak’ta boş bir alana düştüğü ve bu olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi. Böylelikle, İsrail savaş uçakları son bir ay içinde ikinci kez “teknik arıza” sebebiyle mühimmat düşürme durumu yaşadı.