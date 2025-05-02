İsrail Uçağı, Malta Üzerinde Turladı

İNSANİ YARDIM GEMİSİNE SALDIRI ÖNCESİ İHA’nın UÇUŞU

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan gemisi, Malta’nın uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğramadan önce, İsrail’e ait askeri bir nakliye uçağının Malta çevresinde tur attığı bildiriliyor. Times of Malta gazetesinin haberine göre, İsrail’den kalkan C-130 askeri nakliye uçağı, “Conscience” isimli geminin İHA saldırısına maruz kalmadan önce Malta etrafında yaklaşık 3 saat dolaştı. Uçağın rotası çevrim içi uçuş takip sistemleriyle detaylı bir biçimde görünürken, gazete, “İsrail askeri uçağının, Malta hava sahasında 3 saat geçirdiğini bağımsız kaynaklardan doğruladı” ifadelerine yer verdi.

ASKERİ UÇAĞIN MÜDAHALESİ CİDDİYET ARZ EDİYOR

Gazeteye açıklamada bulunan üst düzey bir Maltalı askeri kaynak, “Olanlar çok ciddi. İsrail’in, Avrupa Birliği üyesi Malta’nın üzerinde yetkisiz bir askeri uçak uçurduğu ve tarafsızlığımızı ihlal ettiği anlaşılıyor” dedi. Haberde, İsrail askeri uçağının, insani yardım filosuna yapılan saldırıyla bir bağlantısı olduğu henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, bu konuda İsrail Savunma Bakanlığına çeşitli sorular yöneltildiği aktarıldı.

MALTA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrasında yaşanan durumu araştırmak amacıyla Deniz Güvenliği Komitesini acil olarak toplayan Malta Hükümeti, ülkenin hava sahasının ihlal edilip edilmediği konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son 48 saat içinde, ‘Conscience’ gemisi hakkında yerel veya yabancı medya dışında geçen herhangi bir uçak ya da gemi, Malta’nın egemen hava sahasına veya karasularına girmemiştir. Dolayısıyla, Malta’nın toprak bütünlüğü hiçbir aşamada ihlal edilmemiştir” denildi.

İHA SALDIRISI VE GÜVENLİK ENDİŞESİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Malta açıklarında bulunan “Conscience” gemisi, İHA saldırısına uğramış durumda. Geminin, yerel saat ile 00.23’te gerçekleşen saldırıda gövdesinde bir delik açılıyor ve pruvasında yangın çıkıyor. Koalisyon, bu durumu dünya genelinde dikkat çekmek amacıyla oluşturulmuş kampanya ve inisiyatiflerin bir sonucu olarak gizli tutmakta.