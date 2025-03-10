Dünya

İsrail Uçakları Suriye’de 17 Kez Saldırdı

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SALDIRILARIN DETAYLARI

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail uçakları, Suriye’nin Dera ili kırsalında bulunan Cebeb ve İzra’daki 12. Tugay ile 89. Alay’a saldırı düzenledi. Bu kapsamda, toplamda 17 hava saldırısı gerçekleştirilerek askeri teçhizatların hedef alındığı belirtildi.

İSRAİL’İN ARTAN SALDIRILARI

Suriye’de 27 Kasım 2024’te tırmanan çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çöküşüyle birlikte İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları artış gösterdi. Rejim ordusundan geriye kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletme yoluna gitti.

İŞGALİN GENİŞLEMESİ

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgalini derinleştirerek başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. Bilindiği üzere, İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından beri işgal altında tutuyor. Ayrıca, iki ülke arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanların sınırları belirlenmiş durumdadır.

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