İsrail Uçakları, Suriye’ye Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail’e ait savaş uçakları, Suriye’nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Şam’ın Haresta ve Tel Mınin bölgelerine yönelen İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra’daki hedefleri de vurdu. Bu kentlere yönelik yapılan en az 12 hava saldırısında, resmi kaynaklardan şu ana kadar can kaybı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

SON SALDIRILAR VE AÇIKLAMALAR

Dün, İsrail uçakları Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yakınlarına da saldırı düzenlemişti. İsrail ordusu, Suriye’ye gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaparak, bir askeri alanın, uçaksavarların ve füze altyapısının hedef alındığına dair iddialarda bulundu. İsrail, saldırıların “gerekli olduğu takdirde” sürdürüleceği yönünde bir tehditte bulundu.