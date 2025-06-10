İsrail, Ukrayna’ya Patriot Göndermediğini Açıkladı

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YALANLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya Patriot füzeleri gönderildiğini açıklayan Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky’yi resmi olarak yalanladı. Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, Bakanlık, Büyükelçi Brodsky’nin Ukrayna’ya Patriot füzeleri konusunda kullandığı “ifadelerin doğru olmadığını” iddia etti. Açıklamada, “Bu ifadeler doğru değildir. İsrail, Ukrayna’ya Patriot sistemleri transfer etmemiştir.” denildi. Ayrıca, Brodsky’nin açıklamaları üzerine Rusya’nın bu durumla ilgili İsrail’den açıklama talep ettiği belirtildi.

BÜYÜKELÇİ BRODSKY’DEN AÇIKLAMA

İsrail’in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky, YouTube kanalında iletişim uzmanı Marichka Dovbenko ile yaptığı görüşmede, ABD tarafından 1990’ların başında İsrail’e verilen Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya transfer edildiğini doğrulamıştı. Brodsky, “Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna’da bulunuyor. Bunlar 1990’ların başında İsrail’de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna’ya devretmeyi kabul ettik.” ifadelerini kullanmıştı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Nisan 2024’te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırma kararı almıştı. Bu durum üzerine Ukrayna yönetiminin, İsrail’deki Patriot füzelerinin Ukrayna’ya ulaşması için Washington ile bağlantı kurduğu ifade edildi. İsrail, Rusya’nın olası tepkisi nedeniyle bu transfere karşı çıkmıştı. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Eylül 2024’te bu aksiyona onay vermesiyle birlikte Tel Aviv de yeşil ışık yakmış oldu. ABD’nin de, İsrail’deki Patriot füzelerini Ukrayna’ya göndermek için harekete geçtiği kaydedildi.