İsrail, Ukrayna’ya Patriot Göndermediğini Belirtti

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YALANLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya eski Patriot hava savunma sistemleri sağlamasıyla ilgili olarak İsrail’in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky’nin iddialarını reddetti. Brodsky, Ukrayna medyasına verdiği bir röportajda, “İsrail, Ukrayna’ya eski Patriot hava savunma sistemleri sağladı” demişti. Ancak Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamanın doğru olmadığını vurguladı.

BAKANLIK AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Bu tür açıklamalar doğru değildir. İsrail, Ukrayna’ya Patriot sistemleri göndermedi” ifadesine yer verildi. Bu yalanlamanın, Rusya tarafının Brodsky’nin açıklamalarına yanıt beklediği bir dönemde yapıldığı belirtildi.

BRODSKY NE DEMİŞTİ?

Brodsky, yaptığı açıklamalarla ABD yapımı Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya gönderildiğini resmi olarak kabul etti. “ABD’den aldığımız Patriotlar, şimdi Ukrayna’da. Söz konusu sistem 1990’larda yerleştirilmişti ve bunları göndermeyi kabul ettik. Ne yazık ki bu konu çok fazla tartışılmadı. Ancak insanlar İsrail’in askeri olarak yardım etmediğini söylediğinde bu kesinlikle doğru değil” diye eklemişti.