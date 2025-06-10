İsrail, Ukrayna’ya Patriot Sağlamadı

İSRAİL’DEN BÜYÜKELÇİYE YALANLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya eski Patriot hava savunma sistemleri verildiğini belirten İsrail’in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky’nin iddialarını reddetti. Brodsky, Ukrayna medyasına yaptığı bir röportajda, İsrail’in Ukrayna’ya eski Patriot hava savunma sistemlerini sağladığını ifade etmişti. Ancak bu açıklamalar, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

BÜYÜKELÇİ’NİN İFADELERİ YANLIŞ BULUNDU

Bakanlık, “Bu tür açıklamalar doğru değildir. İsrail, Ukrayna’ya Patriot sistemleri göndermedi” şeklinde bir açıklama yaptı. Yalanlamanın, Rusya tarafının Brodsky’nin ifadeleri üzerine bir açıklama beklediği sırada yapıldığı öne sürüldü. Brodsky’nin açıklamaları, ABD üretimi Patriot sistemlerinin Ukrayna’ya ulaştığını resmi olarak kabullenmişti.

BRODSKY’YE GÖRE YARDIM REDDEDİLMEMELİ

Brodsky, “ABD’den aldığımız Patriotlar, şimdi Ukrayna’da. Söz konusu sistem 1990’larda yerleştirilmişti ve bunları göndermeyi kabul ettik. Ne yazık ki bu konu çok fazla tartışılmadı. Ancak insanlar İsrail’in askeri olarak yardım etmediğini söylediğinde bu kesinlikle doğru değil” demişti.