“İsrail Uluslararası Mahkemelerde Hesap Vermeli”

ERDOĞAN’DAN İKLİM ZİRVESİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Zirvede yaptığı konuşmada, Erdoğan, “Emisyon Ticaret Sistemi’ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.” dedi. Türkiye’nin iklim krizinin etkilerini konusunda duyduğu endişeleri dile getiren Erdoğan, “İsrail’de mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor” ifadesini kullandı ve bu olaylara sebep olanların uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

İKLİM KANUNU VE ENERJİ HEDEFLERİ

Zirve sırasında verdiği mesajlarda Erdoğan, “Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu başarılı organizasyon ve samimi ev sahiplikleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimi özellikle tebrik ediyorum” sözleriyle başladığı konuşmasında, iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında olduklarını vurguladı. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonunun temelini oluşturduğunu ifade ederek, “Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız” bilgisini paylaştı. Ayrıca, nükleer enerjiyle ilgili 2050 hedefinin de 20 bin megawatt kapasiteye ulaşmak olduğunu aktardı.

ÇEVRE FELAKETLERİ İÇİN TEDBİRLER

2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planı ile 100 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon azaltımı hedeflediklerini belirten Erdoğan, su kaynaklarının etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettiklerini söyledi. Her 11 Kasım’da milyonlarca fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına dikkat çekerken, Sıfır Atık Projesinin iklim değişikliği ile mücadelede sağladığı katkıları da örnekledi. “Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik” dedi.

İSRAİL’İN SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir bir dünya oluşturma hedefiyle Gelecek Paktını kabul ettiklerini, ancak İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, “İnsanları katletmeyi, büyük bir kıyıma yol açmayı sürdürüyor” şeklinde konuştu. Toprak altına sızan kimyasalların, Gazzeli çocukların geleceğini etkilediğini belirterek, “İsrail, Gazze için uluslararası mahkemelerde hesap vermeli” ifadesini kullandı.

BÜYÜK ZİRVELER İÇİN ADAYLIK

Son olarak, 2026 yılında yapılacak BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmak için Türkiye’nin adaylığını açıkladığını belirten Erdoğan, bu konuda destek veren ülkeler için teşekkür etti.