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İsrail, UNIFIL Mevzisine Ateş Açtı

İSRAİL ORDUSU, UNIFIL MEVZİSİNE ATEŞ AÇTI

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan’da bulunan UNIFIL mevzisine doğrudan ateş açtığını duyurdu. Bu durum, İsrail’in BM güçlerini hedef aldığı bir başka anı oluyor. UNIFIL, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun dün Lübnan’ın Kfar Shouba köyünün güneyinde yer alan UNIFIL mevzisine ateş açtığını belirtti. Açıklamada, “UNIFIL, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Mavi Hat yakınlarındaki UNIFIL personeli ve varlıklarına yönelik son günlerdeki saldırgan tutumundan endişe duymaktadır” ifadesine yer verildi.

ATEŞKES SONRASI İLK SALDIRI

Dün yaşanan olayda iki el ateş edildiği ve bir merminin UNIFIL mevzisine isabet ettiği bildirildi. Bu saldırının, geçen yıl 27 Kasım’da İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes sonrası UNIFIL’e ait bir mevzinin doğrudan hedef alındığı ilk olay olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun son günlerde UNIFIL güçlerine karşı başka saldırgan tavırlarda da bulunduğu ifade edildi. Bu durumlar arasında, UNIFIL güçlerinin lazerle taciz edilmesi ve insansız hava aracı (İHA) ile takip edilmesi yer alıyor.

BM PERSONELİNE SAYGI ÇAĞRISI

UNIFIL, tüm saldırgan davranışları şiddetle kınadığını vurguladı. Açıklamada, “Tüm aktörlere BM personelinin ve mallarının emniyet ve güvenliğini sağlaması, BM varlıklarının ve tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı göstermesi gerektiğini hatırlatıyoruz” denildi. Bu ifade, uluslararası düzeyde güvenlik standartlarının korunmasının önemine dikkat çekiyor.

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