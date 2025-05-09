İsrail, UNRWA Merkezine Saldırdı, 4 Ölü

İSRAİL’İN SALDIRISIYLA KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait bir yardım dağıtım merkezine düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki UNRWA yardım merkezi hedef alındı ve bu olay sonrasında birçok kişi yaralandı.

GÖRGÜ TANIKLARI KURTARMA ÇALIŞMALARINI ANLATIYOR

Saldırı sonrasında görgü tanıkları, yaralanan Filistinlilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı. İsrail ordusu tarafından bombalanıp yıkılan yardım dağıtım merkezi, yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayacak şekilde UNRWA kliniğinin yanı başında yer alıyor. Bu gelişmeler, bölgedeki insani durumu giderek kötüleştiriyor.