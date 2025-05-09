İsrail, UNRWA’ya Ait Merkezi Hedef Aldı

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili bir yardım dağıtım merkezine gerçekleştirdiği saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Sağlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda bulunan UNRWA yardım dağıtım merkezini hedef alarak en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bunun yanında çok sayıda yaralanma durumunun da yaşandığı ifade ediliyor.

YARDIM DAĞITIM MERKEZİNE YAPILAN SALDIRI

Görgü tanıkları, saldırıda yaralanan Filistinlilerin kurtarılması amacıyla yapılan çalışmalara dikkat çekiyor. Hedef alınan yardım dağıtım merkezi, İsrail ordusu tarafından bombalanıp hizmet dışı bırakılan ve yerinden edilmiş kişilere barınma sağlamak amacıyla dönüştürülen UNRWA kliniğinin hemen bitişiğinde yer alıyor.