Dünya

İsrail ve ABD Arasında Ticaret Anlaşması Gelişiyor

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1985’TEN BUGÜNE SERBEST TİCARETİN GELİŞİMİ

1985 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonucunda, İsrail’e ithal edilen ABD mallarının %98’i vergi muafiyetinden yararlanıyor. Yeni alınan kararla, kalan az sayıda ürün, özellikle gıda ve tarım kategorilerinde vergi muafiyetine dahil edilecek. Bu uygulamanın ileride tüm ürünlere genişletilmesi planlanıyor. Açıklamada, bu adımın özellikle tarım ürünlerinin fiyatlarını düşürerek İsrail halkına ekonomik bir rahatlama sağlaması amaçlanıyor.

NETANYAHU’DAN İLAVE AÇIKLAMALAR

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in ortak açıklamasında, “Amerikan mallarına gümrük vergilerinin kaldırılması, piyasayı rekabete açmak, ekonomiyi çeşitlendirmek ve yaşam maliyetini düşürmek için attığımız bir başka adım. Bu, hem vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlayacak hem de İsrail-ABD ittifakını güçlendirecek” şeklinde ifadelere yer verildi. Maliye Bakanlığı verilerine göre, ABD’den yapılan ithalattan elde edilen yıllık gümrük vergisi geliri yaklaşık 42 milyon şekel (11,3 milyon dolar) seviyesinde bulunuyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET İLİŞKİLERİ

ABD, 2024 yılı itibarıyla 34 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle İsrail’in en büyük ticaret ortağı ve yakın müttefiki konumunu sürdürüyor. Maliye Bakanı Smotrich’in, ABD ürünlerine gümrük vergilerinin kaldırılması için imzaladığı kararname, Bakan Barkat ve Tarım Bakanı Avi Dichter’in desteğiyle hayata geçiriliyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki 40 yıllık serbest ticaret anlaşmasını daha da genişletiyor.

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