İsrail Ve Almanya, Arrow 3 Satışı

ALMANYA’DA KRİTİK PLANLAMA TOPLANTISI

İsrail ile Almanya, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük savunma ihracatı anlaşması çerçevesinde Arrow 3 hava savunma sistemi teslimatı için hazırlıklarını hızlandırıyor. Teslimat öncesinde, iki ülkenin savunma üst düzey yetkililerinin katılımıyla Almanya’da önemli bir planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İsrail Savunma Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki İsrail Füze Savunma Organizasyonu Başkanı Moshe Patel, Alman proje yöneticisi Albay Carsten Koepper ve Israel Aerospace Industries’in MLM Birimi Genel Müdürü Yaakov Galifat katıldı. Toplantıda ayrıca, İsrailli ELTA ve Elbit Systems firmalarının yanı sıra Alman IABG ve MBDA da yer aldı. Bu firmalar, Arrow 3 sisteminin Almanya’ya entegrasyonu ve gereken operasyonel altyapının kurulmasında rol alacak.

3.5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Arrow 3’ün Almanya’ya satışı, 17 Ağustos 2023 tarihinde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından imzalanan 3.5 milyar dolarlık anlaşmayla netlik kazandı. Bu anlaşma, Arrow 3’ün ortak geliştiricisi olan ABD’nin onayıyla birlikte yürürlüğe girdi. Anlaşma, İsrail ile Avrupa arasındaki savunma iş birliğinde tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor.

NATO’DA BİR İLK: AVRUPA SEMALARINDA ARROW 3

Arrow 3, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sisteminin üst katmanını oluşturuyor. Atmosferin dışındaki irtifalarda orta ve uzun menzilli balistik füzeleri imha etmek amacıyla geliştirilen bu sistem; katı yakıtlı roket motoru, yüksek manevra kabiliyeti ve “vur-çarp” prensibine dayanan kinetik imha teknolojisiyle dikkat çekiyor. ELTA tarafından sağlanan gelişmiş radar sistemleriyle entegre bir şekilde çalışan Arrow 3, 2.000 km’yi aşan menzil kapasitesine ve 100 km’nin üzerindeki irtifalarda hedefleri imha etme yeteneğine sahip. Bu sistemin Almanya tarafından edinilmesi, Arrow 3’ün ilk kez Avrupa topraklarında kullanılacağı anlamına geliyor ve Almanya, İsrail yapımı bu yüksek teknoloji ürünü atmosfer dışı önleme sistemini bünyesine katan ilk NATO ülkesi oluyor.

HUSİLERE KARŞI ETKİNLİĞİNİ KANITLADI

Arrow 3 sistemi, 2024 yılı içinde gerçekleştirilen çeşitli gerçek saldırı senaryolarında etkinliğini göstermiştir. Özellikle, 14 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde Yemen’den İran destekli Husi militanlarca fırlatılan uzun menzilli balistik füzeler Arrow 3 tarafından başarıyla imha edildi. Bu operasyonel başarılar, sistemin olgunluğunu ve etkinliğini bir kez daha ortaya koyarken, Almanya’ya yapılacak teslimatın stratejik önemini de vurguladı.

AVRUPA İÇİN GÜVENCE TALEBİ

Almanya, Arrow 3’ü Avrupa Gökyüzü Kalkanı (European Sky Shield Initiative) kapsamında yürütülen çok katmanlı hava savunma planının temel bir parçası olarak değerlendiriyor. Sistem, Almanya’nın ulusal hava sahasını, kritik altyapısını ve NATO’nun kolektif savunma mimarisini güçlendirmeyi hedefliyor. Arrow 3’ün Avrupa’daki konuşlanması, kıta genelinde geniş bir alanı kapsayan uzun menzilli bir savunma kalkanı oluşturacak. İsrail Savunma Bakanlığı, bu proje ile yalnızca İsrail’in savunma sanayisini uluslararası alanda konumlandırmayı değil, aynı zamanda müttefik ülkelerle olan teknolojik iş birliğini de derinleştirmeyi amaçladığını belirtmektedir. Teslimatların önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi planlanıyor.