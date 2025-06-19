İsrail Ve İran Arasında Çatışmalar Başladı

İSRAİL VE İRAN ARASINDA BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

İsrail ile İran arasında 13 Haziran’da başlayan çatışma süreci, İran’dan Türkiye’ye büyük bir göçün yaşanması olasılığını gündeme getirdi. Sosyal medya üzerindeki paylaşımlarda, Suriye iç savaşı döneminde yaşanan göç hareketleri hatırlatıldı ve benzer bir durumun tekrar yaşanıp yaşanmayacağı sorgulandı. Hem yerel kaynaklar hem de haber ajansları, sınırda Türkiye’ye doğru yoğun bir göç hareketinin olmadığı bilgisini aktarıyor. Göç İdaresi, Anadolu Ajansı Teyit Hattı’na “İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası başladığı iddiasının kesinlikle doğru olmadığını” belirtti. BBC Türkçe ile konuşan uzmanlar da mevcut koşullarda büyük bir göç dalgası beklemiyor. Ancak eğer saldırılar büyük bir savaşa dönüşür ya da iç karışıklık derinleşirse, kitlesel bir göç hareketinin gerçekleşmesi olabiliyor. Bu durumda bile gelen göçün çeşitli açılardan Suriyelilerin göçünden önemli ölçüde farklı olacağı ifade ediliyor.

Göç Hareketlerinin Nedeni

Kapılardaki kısmi hareketliliğin asıl sebebinin Türkiye’den geri dönen İranlılar olduğu anlaşılıyor. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, mevcut duruma dair şu açıklamayı yapıyor: “Şu ana kadar İran’dan yurt dışına çıkma eğilimini pek hissetmedik. Hatta çıkan haberlere göre Türkiye’ye ticaret, turizm ve sağlık gibi nedenlerle gelen İranlılar, hava sahaları kapandığı için Van’a hücum ettiler ve İran tarafına otobüs ayarlamaya çalıştılar. Şu anda tam tersi yönde bir hareket var.” BBC Farsça’ya göre, İranlıların Türkiye ile vize serbestisine rağmen sınıra akın etmemesinin iki ana nedeni olabilir: İran vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girebiliyor ve 90 güne kadar kalabiliyor. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği’nden Doç. Dr. Didem Danış, bu durumun bazı İranlıların kısa süreliğine güvenlik amaçlı Türkiye’ye gelme ihtimalini artırdığını söylüyor. Ancak “şimdilik kitlesel ve uzun süreli bir sığınma olacağını sanmadığını” belirtiyor.

Büyük Göç Dalgaları Beklenmiyor

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Müdürü ve Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan, “Çok büyük bir çatışma olmadıkça veya çatışmalar aylarca sürmedikçe Suriye’de olduğu gibi büyük göç dalgaları beklemiyorum” şeklinde bir yorum yapıyor. Prof. Dr. Aysan, 2023 yılında Türkiye’deki İranlılarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmıştı. Uzmanlar, farklı senaryoların kitlesel bir göç hareketine neden olabileceğini dile getiriyor. İGAM Başkanı Metin Çorabatır, bu tür bir göçün iki ayrı senaryoda gelişebileceğine değiniyor: “Krizin tırmanması ve şehirlerin, sivil halkın yaşadığı yerlerin bombalanması, nüfus hareketlerine yol açabilir. Ayrıca bir ateşkes veya barış süreci sonrası İran rejiminin baskıyı artırması durumunda da Türkiye’ye geçişler olabilir. Ancak kitleler halinde mi olur? Bunu İran’daki gelişmeler belirleyecek.”

Geçmişteki Örnekler ve Olası Senaryolar

Çorabatır geçmişten de örnek veriyor: “İran İslam Devrimi sırasında, süreç içinde iki milyon insan Türkiye üzerinden Batı’ya geçti. Oradaki bir kargaşa her zaman bir nüfus hareketine yol açabilir.” Uzun yıllar BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan Çorabatır, İranlıların çıkış yapabileceği ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini hatırlatıyor. İran’ın; Türkiye’nin yanı sıra Irak, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan ile de sınırı bulunuyor. Sosyal medyada olası bir İran göçü tartışılırken Türkiye’deki Suriyeli veya Afgan göçmen gruplarından sıkça bahsediliyor. Türkiye’de bu grupların topluma entegrasyonu ile ilgili tartışmalar da yapılmakta. Prof. Dr. Aysan, İranlıların sosyolojik ve kültürel yapısının Suriyelilerle bazı açılardan farklı olduğunu vurguluyor: “Türkiye’deki İranlı göçmenler, özellikle Suriyeli, Afgan ve Pakistanlılardan daha eğitimli bir grup. İranlı diyoruz ama bir bölümü Azeri Türk’ü. Bu kişilerin Türkçe bilmesi ve kültürel yakınlıkları, Türkiye toplumuna adaptasyonunu kolaylaştırıyor.”

İranlıların Türkiye’deki Mevcudiyeti

Prof. Dr. Aysan, 90 milyonluk İran nüfusunun yaklaşık yüzde 25’inin gençlerden oluştuğunu hatırlatarak olası bir göç dalgasında öncelikle bu grubun geleceğini tahmin ediyor. Ayrıca böyle bir durumda göçmenlerin sadece İranlılarla sınırlı kalmayacağını da ekliyor: “İran içerisinde önemli miktarda Afgan ve Pakistanlı göçmen bulunuyor. İran’daki düzensizlik ve çatışmalar bu grubun da Türkiye üzerinde baskı olmasına yol açabilir.” Prof. Dr. Aysan, Türkiye’nin devlet olarak Suriye göçü konusunda ciddi bir tecrübesi olduğunu hatırlatarak büyük bir göç dalgası gelse bile bununla başa çıkılabileceğine inandığını belirtiyor. Türkiye’de bulunan İranlılar farklı resmi statülere sahip. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin 12 Haziran’da güncellediği verilere göre, ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılar arasındaki ilk 10 uyruk içinde İranlılar beşinci sırada yer almakta. Ülkede 74 bin 901 İranlı bu statüde yaşıyor. Ayrıca, Türkiye’de vatandaşlık alarak yaşayan İranlıların sayısı ise net olarak bilinmiyor. Prof. Aysan, Türkiye’deki İranlıların farklı şehirlerde yaşadığını ancak özellikle İstanbul’un Esenyurt ilçesi, Denizli ve İzmir’i tercih ettiğini belirtiyor. Göç İdaresi’nin verilerine göre, 2025 yılında 3 bin 168 İranlı düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye, İranlılar için ayrıca önemli bir turizm rotası. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya ve İran oldu.