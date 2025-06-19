İsrail Ve İran Arasında Çatışmalar Sürekli

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA ŞİDDET ARTIYOR

İsrail ile İran arasındaki savaşın 7. günü oldukça şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Bu sabah, İsrail’in Arak Nükleer Tesisi’ne gerçekleştirdiği saldırıya, İran’dan yanıt hemen geldi. İran ordusu, İsrail’in birçok noktasını balistik füzelerle vurdu ve bu saldırıları Sonoka Hastanesi’nin ağır hasar almasına neden oldu. Paylaşılan görüntülerde hastanenin enkaza dönüştüğü, sağlık personeli ve hastaların panik içinde kaçıştıkları anlar yer aldı. Tehlikeli madde sızıntısı endişesi nedeniyle Soroka Hastanesi’nin tamamen boşaltılmasına karar verildi.

SALDIRILARDA CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail’in Sonoka hastanesinden sonra bir sonraki hedefi ise borsa binası oldu. İsrail basını, İran’ın sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ayrıca, İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği, toplam sivil kaybın ise 224 olarak açıklandığı ifade edildi. İran ordusunun İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısında da 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı. Durum karşısında Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’i kınadı.