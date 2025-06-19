İsrail ve İran Arasında Göç İhtimali Tartışılıyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI VE İRAN’DAN TÜRKİYE GÖÇÜ

İsrail ve İran arasında 13 Haziran’da patlak veren çatışmalar, İran’dan Türkiye’ye büyük bir göç olasılığını gündeme getirdi. Sosyal medya platformlarında, Suriye iç savaşındaki göç dalgalarının örnekleri paylaşıldı ve benzer olayların tekrar yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Ancak hem haber ajansları hem de BBC Türkçe’nin yetkililerle yaptığı görüşmelere göre, Türkiye’ye doğru belirgin bir göç hareketi mevcut değil. Göç İdaresi, Anadolu Ajansı Teyit Hattı’na, “İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası başladığı iddiası kesinlikle doğru değildir” açıklamasını yaptı. BBC Türkçe ile yapılan görüşmelerde uzmanlar, mevcut koşullarda büyük bir göç dalgasının yaşanmasının olası olmadığını belirtiyor. Ancak olağanüstü bir durum veya iç çatışmaların derinleşmesi halinde kitlesel bir göç hareketinin görülebileceği ifade ediliyor.

GERİ DÖNEN İRANLI GÖÇMENLER

Şu anki kısmi hareketliliğin, Türkiye’de yasa dışı olarak kalan İranlılardan kaynaklandığı anlaşılmakta. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır, “Şu ana kadar İran’dan yurt dışına çıkma eğilimini pek hissetmedik. Hatta edilen haberlere göre Türkiye’ye ticaret, turizm ve sağlık nedenleriyle gelen İranlılar, hava sahaları kapandığı için Van’a yöneldiler” diyor. BBC Farsça’ya göre, Türkiye ile İran arasındaki vize serbestliği nedeniyle İranlıların sınıra akın etmemesinin iki ana nedeni bulunuyor. Bu durum, zamanla kısa süreli güvenlik amaçlı Türkiye’ye gelen İranlıların mevcut olduğu anlamına geliyor. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Göç Araştırmaları Derneği’nden Doç. Dr. Didem Danış, bunun “kitlesel ve uzun süreli bir sığınma durumu olmayacağı” görüşünde. Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Aysan, “İran’daki gibi büyük bir göç dalgası beklemiyorum” diyerek, çatışmaların uzun sürmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

KITLESAL GÖÇ SENARYOLARI

Uzmanlar, farklı senaryolar doğrultusunda kitlesel göç hareketinin gerçekleşebileceğini vurguluyor. İGAM Başkanı Metin Çorabatır, böyle bir göçün iki senaryoda gelişebileceğini ifade ediyor: “Krizin tırmanması ve şehirlerin bombalanması, nüfus hareketlerine yol açabilir. Bir ateşkes ya da barış sürecinin ardından İran rejiminin baskıyı artırması durumunda da Türkiye’ye geçişler olabilir.” Çorabatır, geçmişte yaşanan Iran İslam Devrimi döneminde Türkiye üzerinden Batı’ya geçen iki milyon insan örneğini veriyor. Toplum psikolojisi açısından, Türkiye’nin İranlılar için bir çıkış noktası olduğunu da hatırlatıyor.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR VE GÖÇMENLERİN ÖZELLİKLERİ

Türkiye’de yaşayan İranlılar, Suriyelilerle birçok açılardan farklılık göstermekte. Prof. Dr. Aysan, “Türkiye’deki İranlı göçmenler, daha eğitimli bir grup” olduğunu belirtiyor. Ayrıca, bazı İranlıların Azeri Türkü olduğunu ve Türkiye toplumuna daha kolay adapte olabileceklerini ifade ediyor. 90 milyonluk İran nüfusunun yüzde 25’inin gençlerden oluştuğu göz önüne alındığında, muhtemel bir göç dalgasında öncelikle bu grubun geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca, İran’ın kendi içerisinde Afgan ve Pakistanlı göçmenleri barındırdığı ve bu durumun Türkiye üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

İRANLILARIN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU VE İSTATİSTİKLER

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi verilerine göre, Türkiye’deki 74 bin 901 İranlı, ikamet izni ile yaşıyor ve bu grup, yabancılar arasında en yüksek sıralamada beşinci durumda. Türkiye’de vatandaşlık edinen İranlıların sayısı ise net değil. Aysan, İranlıların en çok İstanbul’un Esenyurt ilçesi, Denizli ve İzmir gibi şehirlerde yaşadığını belirtiyor. 2025 yılında Türkiye’de 3 bin 168 İranlı düzensiz göçmen yakalandı. Son olarak, İran, Türkiye için önemli bir turizm kaynağı olmayı sürdürüyor ve Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alıyor.