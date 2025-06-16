İsrail ve İran Arasında Saldırılar Devam Ediyor

İSRAİL VE İran ARASINDAKİ SALDIRILARIN SÜRDÜĞÜ AÇIKLADI

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İran’ın fırlattığı füzelerin enerji santralleri ve yerleşim alanlarına isabet ettiği ve bu saldırılarda ölülerin yanı sıra yaralıların olduğu duyuruldu. Öte yandan, İsrail’in başkent Tahran’da füze üreten tesislere ve fırlatma rampalarına hava saldırıları düzenlediği öğrenildi. Karşılıklı saldırılar, dördüncü gecesinde de sürüyor.

KIZIL DAVUT YILDIZI’NIN AÇIKLAMALARI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nın gece saatlerinde yaptığı açıklamalara göre, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgede yerleşim yerleri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği belirtiliyor. Füzelerin isabet ettiği yerlerde patlamalar meydana gelirken, enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için Kızıl Davut Yıldızı ekipleri arama-kurtarma çalışmaları başlattı. Enkaz altından çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, İsrail Ordusu vatandaşlara cep telefonları aracılığıyla sığınaklardan çıkmamaları konusunda bildirimlerde bulundu.

HAYFA’DA ENERJİ SANTRALİNE YAPILAN SALDIRI

İran’dan fırlatılan balistik füzeler, Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin bulunduğu bu bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşandı ve büyük çapta bir yangın çıktığı gözlemlendi.

TEL AVİV’DEKİ SALDIRILARDAN HABERLER

İran tarafından düzenlenen saldırılarda Tel Aviv kentinin birçok noktasında patlamaların yaşandığı bildirildi. Kentte meydana gelen saldırılar sonucu birçok bina hasar gördü ve ölü ile yaralıların olduğu ifade edildi.

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI HAVA SALDIRILARI

İsrail Ordusu Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, İran’ın başkenti Tahran’da karadan karaya füze üreten tesisleri, radar üslerini ve füze fırlatma rampalarını hedef alarak imha ettiğini açıkladı. Bu hava saldırıları, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleştiriliyor.