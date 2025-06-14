İsrail ve İran Arasında Şiddetli Çatışma

SAVAŞIN ALEVLERİ İKİ ÜLKEYİ DE SARMIŞ DURUMDA

İsrail’in İran’a karşı başlattığı “Yükselen Aslan” adlı operasyon ve İran’ın buna karşı verdiği misilleme, gece boyunca süren bir çatışma ortamı oluşturdu. İsrail’in saldırılarında en az 78 kişi yaşamını yitirirken, bunlar arasında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri figürler de bulunuyor. Ayrıca, 320’den fazla sivil yaralandı. İran, karşı saldırı olarak “Gerçek Vaat 3” ismini verdiği operasyonunu devreye soktu. Bu saldırıda, dronelar ve yüzlerce balistik füze kullanıldı, Tel Aviv’de ciddi patlamalar meydana geldi.

İSRAİL’DE ŞİDDETLİ SESLER YÜKSELİYOR

İran’ın son füze saldırılarının ardından İsrail genelinde pek çok yerden şiddetli patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv’deki muhabir, saldırı sirenlerinin ardından, İsrail Savunma Bakanlığının bulunduğu Gush Dan bölgesinde yoğun bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. İsrail iç cephe komutanlığı, İran’ın son saldırısında Tel Aviv’de bir binanın tamamen çöktüğünü açıkladı. Medyada yer alan verilere göre, Tel Aviv’de 4 yere İran füzeleri isabet etti, bu durum bazı binaların yıkılmasına ve büyük hasarlara sebep oldu.

İTFAİYE VE ACİL DURUM AÇIKLAMALARI

İsrail İtfaiyesi, İran’dan atılan bir füzenin Tel Aviv merkezinde bir binaya isabet etmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN’ın bildirdiğine göre, İran’ın düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv’in güneyinden bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 21 kişi yaralandı. Böylece, İran’ın İsrail’e düzenlediği 6 saldırı sonucunda ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 91’e yükseldi.

ULUSLARARASI TEPKİLER GÜÇLENİYOR

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordunun üst kademelerini hedef alan büyük ölçekli saldırılar düzenledi. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer yüksek rütbeli komutanlarla birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Sivil kaybın ise 78 olduğu açıklandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’in eylemlerini kınadı.