İsrail Ve İran Arasındaki Çatışma Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI ALTINCI GÜNDE DEVAM EDİYOR

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın bu duruma verdiği “Gerçek Vaat” misillemesiyle başlayan çatışma, altıncı güne girdi. 13 Haziran itibarıyla, İsrail, İran’ın pek çok kentindeki nükleer tesisleri ve ordu üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanının yanı sıra toplamda 224 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. İran ordusunun karşılık olarak İsrail’e balistik füzelerle yaptığı saldırıda 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı. Karşılıklı saldırılar altıncı gece boyunca devam etti.

İRAN’DAN NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI PAYLAŞIMI

Dün gece yaşananlar arasında, İran devlet medyasının “Belki” başlığıyla minyatür bir nükleer savaş başlığı görüntüsü yayımlaması dikkat çekti. Ayrıca Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından hazırlanan “Silahlanma, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik” başlıklı 2025 yılı raporu da öne çıktı. Raporda, ABD ve Rusya’nın, dünya üzerindeki tüm nükleer silahların yaklaşık yüzde 90’ına sahip olduğu bilgisi veriliyor. Kullanılabilir savaş başlıklarının sayısının 2024 yılı itibarıyla sabit kalması bekleniyor, fakat her iki ülke de cephaneliklerini modernize ediyor.

DÜNYA NÜKLEER CEPHANELERİ

ABD, toplam 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile ikinci en büyük nükleer cephaneliğe sahip. Bu başlıklardan 1770’i konuşlandırılmış durumda. Rusya, toplam 5 bin 459 savaş başlığı ile dünyada ilk sıradadır. Birleşik Krallık ise 225 nükleer savaş başlığına sahip ve ülke, nükleer caydırıcılığını koruma amacıyla yeni sistemler geliştirmeyi sürdürüyor. Fransa’nın 290 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Çin, nükleer cephaneliğiyle dikkat çekiyor ve her yıl yaklaşık 100 yeni savaş başlığı ekliyor. Hindistan ve Pakistan ise her biri 170-180 savaş başlığına sahip. Kuzey Kore’nin 50 savaş başlığı olduğu tahmin ediliyor. İsrail, 90 adet depolanmış nükleer savaş başlığına sahip olsa da, bu durumu resmi olarak kabul etmiyor.

İSRAİL’İN SON SALDIRILARI VE İRAN YANITI

Son gelişmelerde, İsrail’in hava savunma sistemleri İran’a ait füzeleri durdurmakta zorluk çekti. Füzeler, bazı bölgelerde yangınlara ve yapı hasarlarına yol açtı. Özellikle Kudüs ve Tel Aviv çevresinde füzelerin düştüğü ve buna bağlı olarak yangın çıktığı bildirildi. Ayrıca, İsrail’in Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine yönelik bir saldırı düzenlediği aktarıldı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Asla onlarınla pazarlık yapmayacağız.” açıklamasında bulundu. Diğer yandan, ABD’nin İran’a yönelik bir saldırısı durumunda İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlayabileceği iddia ediliyor. Bu durum, LNG arzının tehlikeye girmesiyle Avrupa gaz fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

İRAN’DAN YENİ FÜZE SALDIRILARI

İran, İsrail’e yeni bir füze misillemesi yaptı. İlk dalgada 15, ikinci dalgada ise 10 füze fırlatıldı. Füze saldırıları sonucunda, İsrail’in merkez ve kuzey bölgelerinde hasar olduğunu gösteren bilgiler geldi. Gelişmeler, iki ülke arasında gerilimin artmaya devam ettiğini gösteriyor.