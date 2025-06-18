İsrail Ve İran Arasındaki Çatışma Sürmektedir

İSRAİL-İRAN SAVAŞI 6. GÜNÜNE GİRDİ

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 6. gününde de sürüyor. Bu süreçte ABD’nin İran’a karşı savaşa katılıp katılmayacağı üzerine tartışmalar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarla durumun ciddiyetine vurgu yaparak, bazı endişe verici ifadeler kullandı. Trump, Netanyahu’ya İran’a yönelik saldırılarına devam etmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

TRUMP’TAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Trump, İran’la savaşa girip girmeyecekleri sorusuna yönelik dikkat çeken bir yanıt verdi ve “İran’ı vurup vurmayacağımızı söyleyemem. Netanyahu’ya ‘Devam et’ dedim. Sabrımız çoktan bitti. Hamaney’e iyi şanslar. Bir hafta ya da bir haftadan az bir süre sonra büyük bir şey olacak. İran pazarlık yapmak istiyor. İran’ın çok problemi var. Ellerini uzattılar. Hiçbir şey için geç değil. Tamamen savunmasızlar. Hava savunma sistemleri yok. Bu durumun daha ne kadar devam edeceğini bilmiyorum. Bir hafta öncesi ve bugün arasında çok büyük fark var. Olumsuz bir yaklaşımları vardı. Hiçbir şey bitmedi, neler olacağını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN MISİLLESİ

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı şehirlerindeki nükleer tesisler ve askeri komuta merkezlerine yönelik ciddi bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Toplam sivil kaybı ise 224 olarak belirlendi. İran ordusu, İsrail’e yaptığı balistik füze saldırılarında 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 500’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’in bu harekâtını sert bir şekilde kınadı.