İsrail ve İran Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ İHTİLAFLARDA SON GELİŞMELER

İsrail’in 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın “Gerçek Vaat 3” kod adıyla gerçekleştirdiği misilleme ile birlikte savaş 7. gününe girmiş durumda. Son gelişmeler arasında İran, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonu için tahliye uyarısı yaptı. İran devlet televizyonu Press TV’de yayımlanan bu uyarıda, Kanal 14’ün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun propaganda kanalı olduğu ve teröre destek veren bir merkez olarak tanımlandığı ifade edildi. Bu tahliye uyarısının hemen ardından İsrail, İran’a hava saldırıları başlattı. Tahran’daki hava savunma sistemleri, İsrail’in saldırılarını engellemeye çalışıyor.

İRAN FUZE SALDIRILARINI BAŞLATTI

İran, füze saldırılarını yeniden Tel Aviv ve diğer şehirleri hedef alarak başlattı. Ülkede birçok noktada siren sesleri duyulurken, halka sığınaklara gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da “Şu anda yaptıklarımız Orta Doğu’yu ve dünyayı değiştirecek” şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Netanyahu, yaptığı bir diğer röportajda, “İsrail, hem zamanlama hem de sonuçlar açısından belirlenen programın ilerisinde” dedi. Ayrıca İran’ın “nükleer kapasiteye doğru hızla ilerlediğinin bariz olduğu” bir dönemde harekete geçme kararı alındığını açıkladı.

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARINA KARŞI İRAN’DAN YANIT

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa’daki askeri hedeflerine 100’den fazla kamikaze insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sabah saatlerinde Arak Nükleer Tesisi’ni hedef alan İsrail’e misilleme yapılırken, İran ordusu ülkenin birçok noktasını füzelerle vurdu. İran ordusu, saldırının ana hedefinin “Komuta ve İstihbarat Karargahı ve Askeri İstihbarat Kampı” olduğunu açıkladı.

ABD’DEN TEPKİLER VE SESSİZ HAZIRLIKLAR

ABD Başkanı, İran’a ‘nükleer programını derhal durdurma’ konusunda sert bir ültimatom verdi. Ancak henüz doğrudan askeri müdahale kararı alınmadı. ABD’nin savaşa dahil olup olmayacağı belirsizliğini korurken, İsrail’in mevcut füze savunma kapasitesinin sınırlı olduğu yönünde iddialar gündemde. İsrail kaynakları, bugüne kadar fırlatılan 400 İran füzesinden yalnızca 35’inin hedefi vurduğunu belirterek yüksek bir başarı oranı olduğuna dikkat çekiyor.

İRAN’DAN TAHLIYE ÇALIŞMALARI

ABD’nin İran Büyükelçiliği’nde, “kritik görevi olmayan” bazı diplomatların tahliyesine başlandığı bildirildi. Ayrıca, İran ile çatışma sürecinin başladığı günden bu yana ilk defa, 20 Haziran Cuma günü yabancıların ülkeden uçmasına izin verileceği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin İsrail’in saldırganlığına karşı meşru müdafaayı sürdüreceğini belirtti.

YAŞANAN GELİŞMELERİN SONUCU

Son olarak, İsrail ordusu İran’dan yeni bir füze saldırısı gerçekleştiğini açıkladı ve hava savunma sistemlerinin fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığını bildirdi. İsrail’in başkentinde siren sesleri duyulurken, Rusya’nın duruma müdahil olabileceği yönünde açıklamalar gelmeye başladı. İletişim Başkanlığı, İran genelinde internetin kısıtlandığını duyurdu. Tüm bu olaylar, Ortadoğu’daki gerilimi artıran yeni gelişmelere neden oluyor.