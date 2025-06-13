İsrail Ve İran Arasındaki Gerilim Yükseliyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

İsrail ile İran arasındaki gerilim giderek artarken, bu durumun yansımaları sahaya da ulaşmaya başladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran’ın Hamedan eyaletine bağlı Asadabad kentindeki, halk arasında “Kırık Köprü” olarak bilinen yerin yakınlarında, İsrail’e yönlendirileceği iddia edilen füze sistemlerini taşıyan kamyonlar, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından vuruldu. Bu kamyonların, olası bir saldırıda kullanılmak üzere hazırlandığı öne sürülüyor. Yerel gözlemciler, havadan yapılan saldırının gece saatlerinde olduğu ve çevrede ardışık patlama seslerinin duyulduğu bilgilerini aktardı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yanan kamyonlar ve yoğun duman dikkat çekiyor.

SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YETERSİZ

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail basınında, operasyonun İran’ın artan füze tehdidine karşı bir “önleyici savunma” adımı olduğu iddia ediliyor. Askeri kaynaklar, hedef alınan sistemlerin İran Devrim Muhafızları’nın kontrolünde olduğunu ve kısa menzilli balistik füze taşıma kapasitesine sahip olduklarını ifade ediyor. Olay sonrası bölgede İranlı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, resmi bir doğrulama veya yalanlama da gelmedi. İran’a yakın sosyal medya hesapları, İsrail’in bölgede “sabotaj” faaliyetinde bulunduğunu ve bu olayın “İran’ın güvenlik egemenliğine saldırı” olarak nitelendirildiğini belirtti.

UZMANLAR, HAREKÂTLARI DEĞERLENDİRDİ

Bu saldırı, İsrail’in son zamanlarda İran’daki nükleer ve askeri hedeflere yönelik düzenlediği hava harekâtlarının bir parçası olarak görünüyor. Uzmanlar, bu operasyonların amacı olarak İran’ın İsrail’e karşı olan füze kapasitesini sınırlama çabası olarak değerlendiriyor. Bölgesel güvenlik açısından endişe verici bir durum oluşturan İsrail ile İran arasındaki gerilim artmaya devam ederken, gözler şimdi Tahran’ın bu saldırıya vereceği cevaba çevrildi.