İsrail Ve İran Arasındaki Saldırılar Devam Ediyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ SALDIRILARIN ŞİDDETLENMESİ

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar giderek artıyor. İran, İsrail’in daha önceki eylemlerine cevap vermek amacıyla füze ve kamikaze İHA’larla Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef alıyor. Bu saldırılar sonucunda Hayfa’daki petrol rafinerisi büyük zarar gördü. İsrailli yetkililer, bu rafinerinin yanı sıra ona bağlı tüm tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

AKARYAKIT KRİZİ VE CAFERİ YANSIMALAR

Rafinerinin kapatılmasıyla beraber ülkede bir akaryakıt krizi patlak verdi. Bu durum, birçok bölgede kaos ortamı meydana getirdi. Akaryakıt istasyonlarına araçlarıyla akın eden İsrailliler, benzin kuyruğunda birbirleriyle sert bir şekilde çatışmaya girdi. Kavga neticesinde ortalık bir savaş alanına dönüştü. Çatışan kişiler, birbirlerine yangın tüpü sıkarak olayın ortalığını daha da karıştırdı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.