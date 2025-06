İsrail ve İran Arasındaki Savaş Kızıştı. İran, İsrail’in Saldırılarına Karşı Misilleme Yaptı. Tahran’dan Yoğun Patlama Sesleri Geldi. Savaş Uçakları İlk Kez Gözlemlendi. 224 Kişi Hayatını Kaybetti, 1277 Yaralı Var. ABD’den İran’a Yönelik Diplomatik Açıklamalar Geldi

İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar giderek tırmanıyor. İsrail’in “Yükselen Aslan” kod adlı saldırılarının ardından İran, karşılık olarak birçok misilleme gerçekleştirdi. Tahran’ın batısından gelen şiddetli patlama sesleri, başkentin batı kesiminden duyuluyor ve hava savunma sistemleri son yarım saattir yoğun bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, başkent semalarında savaş uçakları görülmeye başlandı. İran devlet televizyonu, ülkenin İsrail’e yönelik İHA ve füze saldırılarının onuncu dalgasını başlattığını açıkladı. İsrail ordusu ise İran’dan fırlatılan balistik füzeleri tespit ettiklerini ve halkı sığınaklara girmeleri konusunda uyardı.

İRAN’DAN CAYDIRICI MESAJLAR

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Seyyid Abdolrahim Musevi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak” sözlerine yer verdi. Musevi, “İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa’da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler” uyarısında bulundu. Amerika’nın duruma ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere, Başkan Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

HIZLI VE ŞİDDETLİ MISİLLEMELER

İsrail, İran’ın gündüz düzenlediği füze saldırısına yanıt verdi. İran’ın diez füze fırlattığını ifade eden İsrail ordusu, “İran’dan İsrail’e hedef alınan füzeleri tespit ettik. Halk, sığınaklarda kalsın” dedi. Yanıt olarak, İsrail ordusu İran’ın İsfahan şehrine füze ve savaş uçaklarıyla saldırdı. Ayrıca, son saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin de bulunduğu 224 kişi yaşamı yitirirken, bin 277 kişi yaralandı. İran ise “Gerçek Vaat 3” isimli misillemesini başlatarak Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa’da patlamalara neden oldu.

ABD VE İSRAİL’DEN YENİ YORUMLAR

Axios haber sitesine konuşan ABD’li yetkililer, Trump’ın İran liderine suikast fikri üzerinde durduğunu belirtti. Ancak, mevcut yaklaşımının daha çok “Tanıdığınız Ayetullah ile tanımadığınız Ayetullah arasında seçim yapmak” gibi olduğu ifade edildi. İsrail’in İran’daki rejim değişikliğini ABD’den daha fazla istediği, ancak bu hedefin resmi bir savaş hedefi olmadığı belirtildi. Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Raz Zimmt, İran’ın dış tehditler karşısında birlik sağladığını vurguladı.

İRAN’IN NÜKLEER HEDEFLERİ VE ÇATIŞMALAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Tahran’da on nükleer hedefin bulunduğunu ve “Onları yok etmenin eşiğindeyiz. Önceliğimiz Fordo” dedi. İsrail ordusu, İran’ın yeraltındaki nükleer tesisine henüz saldırı düzenlemediğini ancak bu hedefin her an alınabileceğini aktardı. İran, gece boyunca İsrail’deki stratejik hedeflere İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı General Haydari, “Siyonist rejimin Tel Aviv ve Hayfa’daki stratejik noktalarını yok ettik” ifadesini kullandı.

SON DURUM VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail ordusu, dün İran devlet televizyonuna yönelik bombalı saldırının ardından tekrar bir TV binasını hedef aldı. İran, İsrail’in Herzliya kentindeki Mossad karargahını vurduğunu açıkladı. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye dahil birçok ülke İsrail’i kınadı. İki ülke arasındaki çatışmaların durumu ciddi bir şekilde endişe veriyor.