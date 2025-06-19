İsrail ve İran Çatışmaları Devam Ediyor

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların 7. günü geride kalırken, ABD’nin Tel Aviv’e olan desteği devam ediyor. Son olarak, İsrail Savunma Bakanlığı, ABD’nin İsrail ordusunu desteklemek için gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

ABD’NİN MÜDAHALESİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu arada, ABD’nin savaşa doğrudan müdahil olup olmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın İran ile müzakerelerin olası gelişmelerine göre (saldırı yapma kararı) iki hafta içinde netleşeceğini belirtti.