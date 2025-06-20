İsrail Ve İran Çatışmaları Devam Ediyor

SAVAŞIN 8. GÜNÜ ÜZERİNE GELİŞMELER

İsrail ile İran arasındaki çatışmaların 8. gününde, iki ülke karşılıklı olarak saldırılara devam ediyor. İran’ın öğle saatlerinde gerçekleştirdiği balistik füzelerden bazıları Hayfa’ya düştü. Şehrin hava alanında yoğun dumanlar belirmeye başlarken, ardı ardına gelen patlama sesleri uzak mesafelerden duyuluyor. Alarm sirenleri çalan kentte, halkın sığınaklara yöneldiği bildiriliyor.

PATLAMALARIN YAYILDIĞI BÖLGELER

İran’ın başlattığı saldırıların ardından sadece Hayfa değil, Beerşeba, Kudüs ve Tel Aviv’den de patlama sesleri geldiği gözlemlendi. İsrail medyası, bu saldırılarda toplam 39 füze tespit edildiğini aktarıyor. Hayfa’ya düşen bir füze sonucu 12 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Bölgede arama-kurtarma ekiplerinin ve sağlık birimlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hayfa’nın birçok noktasında siyah duman bulutları dikkat çekiyor. Olayların gelişimi, gerilimin artmaya devam ettiğini gösteriyor.